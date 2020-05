Sconcerti: “Diretta Gol Serie A in chiaro, ingiusto! Gli sbagli di Spadafora”

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, Mario Sconcerti ha parlato dell’ipotesi del ministro Vincenzo Spadafora di concedere Diretta Gol della Serie A in chiaro

ERRORI – Queste le parole di Mario Sconcerti sull’ipotesi da parte del ministro Vincenzo Spadafora di concedere la diretta dei goal in chiaro. «Il ministro Spadafora sbaglia quando chiede di far vedere in chiaro la diretta dei gol di Serie A, sbaglia molte volte. Primo: perché Diretta Gol è di un privato. È costata e costa soldi al suo proprietario. Si paga stando sul mercato degli abbonamenti e solo agli abbonati risponde. Secondo: perché se dai in diretta una trasmissione a pagamento crei un’ingiustizia evidente per tutti quelli che hanno pagato l’abbonamento. Non può esserci una parte di Paese che vede gratis una cosa che l’altra metà paga. Terzo: se il Governo ritiene che Diretta Gol possa creare assembramenti pericolosi, e onestamente non so come, può chiedere che quegli assembramenti siano vietati. Quarto: il ministro in un Paese civile può intervenire su quello che gli compete, e solo su quello. Non può regalare agli italiani cose che non sono sue. È piccolo populismo laterale, il più malizioso e maldestro tra i tanti populismi quotidiani. Questo è l’errore più grosso, il più pertinente con un periodo in cui stiamo scambiando sempre più spesso i diritti con i divieti».