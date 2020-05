VIDEO – Standing ovation per Figo nel 3-0 al Torino: Inter a 97 punti!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 maggio 2007. Per l’Inter si chiude la stagione dello scudetto numero 15, vinto a 97 punti stabilendo un record. Vittima sacrificale per l’ultimo turno è il Torino: aprono e chiudono i rigori di Materazzi e Figo, con Maicon in gol per il 2-0. Il portoghese, forse all’ultima gara in nerazzurro, riceve una meritata standing ovation.

FESTA NELLA FESTA – Inter-Torino è una festa nella festa. I nerazzurri festeggiano il termine di una stagione da record, con il quindicesimo scudetto vinto a 97 punti, infrangendo ogni record. E lo festeggiano con una vittoria roboante, annichilendo un arrendevole Torino per 3-0. La gara si apre col vantaggio segnato da Marco Materazzi. Il numero 23 trasforma un rigore al 12′, siglando la rete numero 10 in stagione (3° miglior marcatore dopo Crespo, Ibrahimovic e Cruz). Il raddoppio arriva al 60′: Maicon spadroneggia sulla destra, entra in area e segna (stranamente) di sinistro, con palla che si infila a fil di palo. La partita si chiude poi al 67′: l’Inter si guadagna il secondo rigore della gara, e il pubblico invoca che a batterlo sia Luis Figo. I rapporti tra l’ala portoghese e Roberto Mancini sono tesi, e Figo è vicino all’addio: amatissimo da San Siro, i tifosi vogliono che segni l’ultima rete in nerazzurro. Non sarà così: Figo trasforma il rigore siglando il 3-0, e resterà altri due anni in nerazzurro. Nel video YouTube di “sports q8” il resoconto completo della gara: