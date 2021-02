Sconcerti: «Come qualità pura la Juventus ha ancora più dell’Inter»

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Sconcerti, parlando a “Maracanà” su “TMW Radio”, vede ancora un lato in cui la Juventus è superiore all’Inter. Questo nonostante i nerazzurri abbiano otto punti in più in classifica.

MINIMO VANTAGGIO – Il giornalista Mario Sconcerti non sminuisce il primato dei nerazzurri, ma tiene aperta la Serie A: «Il campionato finora ha dato indicazioni. Ci sono quindici partite, quarantacinque punti a disposizione sono un’infinità, però ha dato l’indicazione di una squadra più continua (l’Inter, ndr). La Juventus è ancora in corsa? Questo è verissimo. Dal punto di vista anche della qualità pura la Juventus ha qualcosa in più delle altre, anche dell’Inter. Un giocatore come Romelu Lukaku però è un qualcosa di profondamente diverso. Antonio Conte ha quattro giocatori offensivi: Achraf Hakimi, Lukaku, Lautaro Martinez e Ivan Perisic. In più usa Christian Eriksen, che non è proprio un interditore».