Zapata, infortunio non grave in Atalanta-Real Madrid. Torna per l’Inter?

Zapata è uscito per infortunio al 31′ di Atalanta-Real Madrid di stasera (vedi articolo). Non manca molto alla partita dei bergamaschi contro l’Inter: fra dodici giorni, lunedì 8 marzo alle ore 20.45. Considerato quanto detto da Gasperini nel post partita su Sky Sport il colombiano dovrebbe rientrare in tempo.

NULLA DI GRAVE – Duvan Zapata ha lasciato il campo al 31′ di Atalanta-Real Madrid, con Mario Pasalic al suo posto. Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, sfortunatissima per i bergamaschi, c’è anche da registrare l’infortunio del colombiano. L’attaccante, inquadrato in panchina, aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. L’Atalanta domenica alle ore 12.30 sarà ospite della Sampdoria, mercoledì prossimo avrà il turno infrasettimanale col Crotone e lunedì 8 marzo (ore 20.45) giocherà in casa dell’Inter. Stando alle parole di Gian Piero Gasperini per quest’ultima partita non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Zapata: «Ci ho parlato prima, non sembra uno stiramento. Più una contrattura: si è contratta la parte del quadricipite, quindi aveva timore di aver provocato ancora più danno. Peccato, perché era riuscito a partire un paio di volte e dare velocità nella zona di Casemiro. Era riuscito a saltarlo, poteva essere una buona soluzione».