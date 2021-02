VIDEO AMARCORD – Ferrante, unico gol Inter per il 2-1 sull’Udinese al 90′

Condividi questo articolo

Marco Ferrante

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 febbraio 2001. All’ultimo minuto contro l’Udinese, Marco Ferrante trova il primo (e unico) gol con la maglia nerazzurra.

UNA GIOIA – Nella terza giornata di ritorno della Serie A 2000-2001, l’Inter trova di fronte a sé l’Udinese a San Siro. I nerazzurri vengono da due gare senza vittorie, i tre punti sono necessari come l’aria. Le cose però si complicano già al 16′: Roberto Sosa batte sicuro a rete, sfruttando la marcatura larga di Laurent Blanc. Il francese si fa perdonare due minuti dopo, incornando perfettamente su un calcio d’angolo per l’1-1. I nerazzurri faticano più del previsto a superare i bianconeri, e ci riusciranno solo al 90′. Da una rimessa laterale in zona d’attacco, Marco Ferrante sbuca sul primo palo e da terra riesce a trovare il gol del 2-1 finale. Per l’attaccante arrivato da poco dal Torino, resterà l’unico gol in maglia nerazzurra. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” rivediamo gli highlights della gara: