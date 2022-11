Sconcerti: «Classifica allenatori, Inzaghi nono con sufficienza. Due difetti»

Tirando i primi bilanci della stagione anche grazie alla sosta per il Mondiale, Mario Sconcerti ha stilato la sua personale classifica degli allenatori di Serie A. Simone Inzaghi finisce al nono posto, come ha spiegato il giornalista sportivo sulle frequenze di TMW Radio.

DUE DIFETTI – Simone Inzaghi nono su dieci, davanti soltanto a José Mourinho. Questa la top ten degli allenatori di questa Serie A secondo Mario Sconcerti. Il giornalista sportivo ha spiegato così la sua decisione: «Al nono posto della mia classifica degli allenatori posto metto Inzaghi, a cui do 6. sta rimettendo la squadra in carreggiata ma è a 11 punti dalla vetta e ha preso 22 reti. Se si andasse avanti così prenderebbe 56 gol e non credo che potrebbe vincere qualcosa. La squadra è comunque forte e lui deve dare più equilibrio».