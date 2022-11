Dimarco e Bastoni tra i probabili undici in campo in Albania-Italia – Sky

Tra poche ore scende in campo l’Italia, per l’amichevole in trasferta contro l’Albania. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, nella probabile formazione scelta da Mancini ci sono anche due giocatori dell’Inter. Dimarco e Bastoni potrebbero partire da titolari, al contrario di Barella.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Italia torna in campo nell’amichevole contro l’Albania. La squadra di Roberto Mancini è attesa, stasera, all’Air Albania Stadium. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, nel corso del collegamento con Sky Sport 24, potrebbero partire dal primo minuto due giocatori dell’Inter. Il CT della Nazionale Italiana probabilmente utilizzerà il 3-4-3, come nuovo sistema di gioco. La formazione titolare dovrebbe essere formata da Gianluigi Donnarumma tra i pali, al centro della difesa Leonardo Bonucci con Alessandro Bastoni da una parte e Giorgio Scalvini dall’altra. Nicolò Barella potrebbe rimanere in panchina, mentre in mezzo al campo potremmo trovare Sandro Tonali e Marco Verratti. Poi Federico Dimarco (vedi articolo) a sinistra e Giovanni Di Lorenzo a destra. Gli esterni, alle spalle di Giacomo Raspadori, saranno Vincenzo Grifo e Nicolò Zaniolo. Questi i probabili undici dell’Italia, secondo l’inviato di Sky.

Fonte: Sky Sport 24