Sconcerti: “Brozovic genio. Inter-Juventus? Lazio migliore! Lukaku a -8”

Sconcerti è tornato a parlare del derby con il gol essenziale di Brozovic. Il giornalista si concentra anche sul grande campionato della Lazio, in vista della partita contro l’Inter. Occhio alla sfida tra Immobile e Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Calciomercato.com”

DOPO IL DERBY – Mario Sconcerti ha commentato la vittoria nerazzurra nel derby: «Quante Inter hai visto nel derby? Due, una per tempo. All’inizio Pioli gliel’ha incartata bene. Ibrahimovic faceva la sponda, Rebic e Calhanoglu creavano sempre la superiorità numerica. Poi la partita è cambiata con il gol di Brozovic. Colpo di genio? Si, un colpo che non fai di solito, che nessuno fa in quelle condizioni, con una giungla di gambe e al volo. A quel punto i nerazzurri si sono moltiplicati. La strigliata di Conte è servita, il Milan si è spaventato e si è messo dietro ma non sa difendere. Con Bennacer e Kessie e Castillejo non hai fase difensiva. Poi va detto che l’Inter ha avuto anche fortuna. Tiravano da tutte le posizioni e facevano gol. Ma la prestazione è stata da grande squadra, soprattutto per la mentalità».

SCONTRO DIRETTO – Mario Sconcerti, dopo aver analizzato i problemi della Juventus, si è concentrato sulla sfida contro la Lazio: «A me la Lazio sembra la migliore del trio. E’ più completa della Juve e non è inferiore all’Inter. C’è un piccolo dato che mi pare significativo: la Lazio ha subito gli stessi gol dell’inter, 20, ma ne ha segnati 5 in più. E poi ha battuto due volte la Juventus e non ha perso con l’Inter. La Lazio è una squadra che ti schiaccia. Quando è in buona giornata allora ti consuma lentamente. Luis Alberto è oggi il miglior centrocampista della Serie A, Immobile ha segnato 8 gol più di Lukaku, è tornato Correa, Caicedo segna sempre gol pesanti».