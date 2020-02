Paganin: “Inter e Lazio resteranno attaccate. Conte ha dato forza mentale”

Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio”. La vittoria nel derby contro il Milan e la corsa con Juventus e Lazio per lo scudetto tra i temi trattati.

BAGARRE – Inter, Juventus e Lazio sgomitano ai piani alti per lo scudetto. I risultati dell’ultimo turno hanno contribuito a rendere ancor più intricata la situazione. La seconda fase di questo campionato si preannuncia ricchissimi di spunti, secondo Massimo Paganin: «La Lazio è la più in forma delle tre. I biancocelesti e l’Inter stanno molto bene. Se la giocheranno fino alla fine. Staremo a vedere, ma questa giornata ci ha detto che le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi resteranno attaccate. Il calcio è bello perché imprevedibile. La Juventus? Non mi sorprenderebbe vedere arrivare nerazzurri e bianconeri a pari punti allo scontro diretto. Antonio Conte ieri non ha toccato nulla per ribaltarla, questo vuol dire che la squadra sta molto bene mentalmente e questo potrebbe essere un fattore decisivo. Del suo ci ha messo anche il Milan, bene nel primo tempo, ma la condizione mentale non era la stessa dell’Inter. Si tratta di momenti della stagione che possono cambiarla radicalmente».