Schelotto: «Inter, un ricordo in particolare. Cassano numero uno»

Ezequiel Schelotto, ex giocatore – tra le altre – dell’Inter, si è raccontato in esclusiva per Gianlucadimarzio.com. Dove si è soffermato anche sulla sua esperienza in nerazzurro.

ESPERIENZA NERAZZURRA – Queste le parole di Ezequiel Schelotto nel ricordare i suoi anni in nerazzurro: «Un ricordo che ho dei tempi dell’Inter è che in uno dei primi allenamenti, per fare bella impressione, decisi di andare al campo con largo anticipo. Arrivo e c’erano già tutti. Zanetti, Milito, Stankovic, Samuel, Cambiasso. Tutti giocatori che avevano fatto il Triplete due anni prima, eppure continuavano ad avere la stessa fame di sempre. Tra i fenomeni di quella squadra va citato anche Cassano. Il numero uno, sopra la media. Anche in spogliatoio, quante risate e quanti scherzi! È diretto, sincero, dice sempre quello che pensa. Lui è fatto così, lo devi saper prendere».

Fonte: Gianlucadimarzio.com – Lorenzo Cascini