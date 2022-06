Onofri: «Dybala straordinario, lo prenderei ad occhi chiusi. Ritardo Inter…»

Claudio Onofri, in collegamento su Tmw Radio, ha parlato di Dybala e di come sia un giocatore da prendere assolutamente. Poi spiega il ritardo da parte dell’Inter

GRANDE INTERPRETE − Le parole di Onofri in merito alla situazione in bilico di Dybala: «Paulo Dybala per me è un grande interprete del calcio. Chiaro che poi ogni società deve fare i propri conti. Ed è proprio questo che sta ritardando l’acquisizione del giocatore da parte dell’Inter ma anche di altre società. Io continuo a ritenere Dybala un giocatore straordinario. Io uno come lui lo prenderei non me lo farei mai scappare, è da prendere ad occhi chiusi».