Caravello: «Lukaku, operazione mai vista! L’Inter e Dybala si vogliono»

L’operatore di mercato, Danilo Caravello, su Tmw si è espresso su Romelu Lukaku e sul suo clamoroso ritorno all’Inter. Poi una considerazione anche su Paulo Dybala

LUKAKU E DYBALA − Caravello commenta le due operazioni dell’Inter: «Lukaku? L’operazione di andare via l’anno scorso è stata notevole sul piano economico. Lui in Inghilterra non s’è trovato e ha fatto di tutto per tornare alla base. Un’operazione così sul piano economico non si era mai vista. Dybala? Con l’arrivo di Lukaku si fa un po’ più dura. Il parco attaccanti è nutrito. Sembrava un’operazione in dirittura d’arrivo. Ma bisognerà aspettare, al di là delle volontà di chiudere. Dybala vuole l’Inter e viceversa».