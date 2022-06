Fabbian in possibile uscita dall’Inter: proposto a una squadra di Serie B

Fabbian è uno dei giovani dell’Inter che hanno vinto il Campionato Primavera 1. Per il centrocampista ora c’è la possibilità di andare a fare esperienza in Serie B.

IN USCITA – Giovanni Fabbian ha finito nel pomeriggio l’esperienza agli Europei Under-19, con l’Italia sconfitta dall’Inghilterra in semifinale (vedi articolo). Adesso per lui c’è da capire dove giocare nella nuova stagione. Un’opzione, come riporta Calcio Fere, è rappresentata dalla Ternana. I rossoverdi stanno già concludendo un’altra operazione dall’Inter, quella del terzino Niccolò Corrado (vedi articolo). Per Fabbian segnalate altre due possibilità sempre in Serie B, ossia il Perugia e la SPAL.

Fonte: calciofere.it – Emanuele Lombardini