Scalvini sbaglia, l’Atalanta perde. Torna a volare il Torino

Il Torino vince con il risultato di 3-0 allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta e sorprende il campionato intero. Giorgio Scalvini vive una serata horror, sbaglia di tutto in difesa.

HORROR – Il Torino vince per 3-0 contro l’Atalanta e vola in classifica a ridosso della zona Europa. Sono decisivi proprio i due attaccanti inseriti dal primo minuto da Ivan Juric: Duvan Zapata e Antonio Sanabria. Il colombiano segna al 22′ il gol dell’ex in area piccola su assist di Nikola Vlasic. Colpevole Giorgio Scalvini in marcatura, così come sul rigore procurato nel secondo tempo. Il difensore atterra con una trattenuta al 54′ Alessandro Buongiorno, l’arbitro viene richiamato dal Var e indica il dischetto. Sanabria spiazza Juan Musso e sigla il definitivo 2-0 che chiude i giochi. Zapata finisce con una doppietta a partita conclusa. Sorpresa per i granata, che tornano al successo dopo la sconfitta con il Bologna al Dall’Ara. 19 punti in classifica ad appena uno di distanza dall’Atalanta, che scende all’ottavo posto a -4 dalla Champions League.