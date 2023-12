Bastoni: «Finale di Istanbul ha dato carica. Rientro con l’Udinese»

Alessandro Bastoni al Gran Galà è stato fermato da Sky Sport e ha rivelato la data del suo rientro in campo con l’Inter.

RIENTRO – Bastoni parla così: «Mi ha fatto male saltare le due partite con l’Italia, Juve, Benfica e Napoli. Adesso sto bene, rientro in settimana per la partita con l’Udinese. Sicuramente abbiamo trovato consapevolezza, siamo insieme da diversi anni. 7-8 giocatori, questo aiuta. La finale di Istanbul ci ha dato tanta carica, vogliamo tornare su quei palcoscenici stiamo bene e vogliamo continuare così. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma possiamo sbagliare come con il Bologna e il Sassuolo. Se non siamo concentrati possiamo non vincere. Se arriva l’Italia non vado avanti, siamo giovani. Io ero con un ruolo marginale, ma ho imparato da Bonucci e Chiellini. Voglio fare bene. Eravamo scettici dopo il mercato, abbiamo accolto i nuovi con entusiasmo e siamo contenti dei nuovi innesti. Siamo molto uniti anche fuori dal campo, questo è il segreo. Se siamo più foirti non lo so, lo dirà il campo»