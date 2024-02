Satriano non incide: 84′ per il prestito dell’Inter in Brest-Nizza

Nel pomeriggio di oggi, Martin Satriano ha disputato l’importante gara Brest-Nizza, rispettivamente terza e seconda forza del campionato francese. L’attaccante in prestito dall’Inter non è però riuscito a incidere.

RETI INVIOLATE – Martin Satriano in campo per 84 minuti in Brest-Nizza, senza però riuscire a incidere. L’attaccante in prestito dall’Inter non ha infatti trovato la via del gol o dell’assist, come fatto la scorsa settimana nel sorprendente 2-2 del Brest contro il PSG. In ogni caso, la squadra di Satriano continua con il suo grande percorso nel campionato francese, muovendo la classifica e restando – momentaneamente – al terzo posto della Ligue 1.