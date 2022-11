Satriano osservato speciale dell’Inter a Empoli: la strategia per la crescita – TS

Satriano è in prestito all’Empoli, con l’Inter che però ha grande considerazione dell’attaccante uruguayano. Tuttosport vede un piano per quanto riguarda la sua crescita.

IN CRESCITA – Non è riuscito a ottenere la convocazione dell’Uruguay per i Mondiali in corso in Qatar, ma con la Celeste Martin Satriano ha già esordito lo scorso 27 settembre. L’attaccante dell’Inter, pagato 2.4 milioni di euro dal Nacional a gennaio 2020 per portarlo in Primavera, ora è in prestito a Empoli. Finora un solo gol, contro la Salernitana, con undici presenze da titolare. Su Satriano l’Inter ha grande fiducia, tanto da aver scelto il club toscano proprio per farlo maturare con calma. Con gli azzurri è riuscito a imporsi, guadagnandosi la fiducia di Paolo Zanetti pur non avendo ancora segnato tanto. Per Tuttosport l’Inter non dovrebbe riportare Satriano alla base a fine stagione, anche se qualcosa sul fronte attaccanti si muove e potrebbero essere cinque nel 2023-2024. Più facile vederlo ancora in prestito, o in Serie A o all’estero come accaduto da gennaio a maggio al Brest in Ligue 1. Per ora in ogni caso la crescita di Satriano prosegue e con buoni risultati: l’Inter è contenta di quanto sta facendo all’Empoli.

Fonte: Tuttosport – F.M.