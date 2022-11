Lukaku al ritorno in Belgio-Marocco, ma sfida con Hakimi a rischio – CdS

Lukaku si avvicina sempre più al rientro in campo. L’attaccante dell’Inter nel match odierno tra Belgio e Marocco partirà dalla panchina, ma potrebbe già disputare qualche minuto. Anche l’ex nerazzurro Hakimi non è al meglio e secondo il Corriere dello Sport non dovrebbe essere parte dell’undici titolare. Rischia così di saltare un’interessantissima sfida tra i due vecchi compagni di squadra all’Inter.

VICINO AL RIENTRO − Dopo alcuni giorni di riposo e di lavoro differenziato, il rientro in campo di Romelu Lukaku sembra ormai prossimo. l’attaccante belga già nel match di oggi tra Belgio e Marocco, potrebbe disputare qualche importante minuto al fine di testare la coscia infortunata. Come riportato dal Corriere dello Sport, rassicurazioni in tal sono arrivate anche dal commissario tecnico Roberto Martinez. Dalle sue dichiarazioni (vedi articolo) è emerso che il calciatore dell’Inter ora sta bene e potrebbe entrare a partita in corso, ma sempre con la massima cautela. Lukaku stesso tramite un post sui social ha voluto far sapere che è pronto e che la sua volontà è quella di tornare il prima possibile per aiutare la sua nazionale. L’obiettivo è quello di riuscire a riaverlo tra i titolari in vista dell’ultima gara del girone con la Croazia.

PROBLEMI PER HAKIMI − Altro big che rischia di saltare la sfida è l’ex interista Achraf Hakimi. l’esterno del PSG ha un problema alla coscia, ma proverà comunque a giocare qualche minuto partendo però dalla panchina. Nelle fila del Marocco anche Noussari Mazraoui e Roman Saiss non sono al meglio, ma entrambi probabilmente verranno comunque rischiati dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Belgio-Marocco

PROBABILE FORMAZIONE BELGIO − Questa la probabile formazione del Belgio secondo il Corriere dello Sport. Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.

PROBABILE FORMAZIONE MAROCCO − Questa la probabile formazione del Belgio secondo il Corriere dello Sport. Bounou; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.