Lautaro Martinez bocciato, ma il peggiore ieri ai Mondiali è del… Milan – CdS

Lautaro Martinez non ha brillato in Argentina-Messico e il Corriere dello Sport l’ha bocciato definendolo il peggiore in campo della Seleccion (vedi articolo). Nella valutazione complessiva della giornata di ieri ai Mondiali c’è anche l’attaccante dell’Inter, ma il peggiore è del Milan.

IL PEGGIO DEL SABATO – “Appena uscito l’Argentina ha fatto due gol”. Questo il commento con cui Alberto Polverosi stecca Lautaro Martinez dopo Argentina-Messico, nelle sue valutazioni sulla giornata di ieri ai Mondiali. Dalle quattro partite in Qatar, tuttavia, il Corriere dello Sport indica un altro giocatore della Serie A come peggiore. È Olivier Giroud del Milan, definito addirittura un peso per la Francia nonostante la doppietta contro l’Australia all’esordio. Ieri, nel 2-1 alla Danimarca (vedi articolo), Didier Deschamps lo ha tolto dopo un’ora. Come “peggior giocatore” Giroud supera Lautaro Martinez, che riceve però una menzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi