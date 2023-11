Satriano: «Inter tra le migliori al mondo! Spero di tornare»

Satriano in un’intervista rilasciata su Sky Sport ha parlato del prestito al Brest e del sogno di tornare all’Inter in futuro.

ANCORA IN FRANCIA – Martin Satriano, in prestito dall’Inter al Brest, ha parlato così della sua esperienza (bis) in Ligue 1: «Ho deciso di tornare al Brest perché la prima volta mi è piaciuta tanto la città e il clima in cui si lavora. Qui è come una famiglia, c’è grande passione in città. L’unico problema è che qui piove sempre (ride, ndr). Tornare all’Inter? Mi piacerebbe, è tra le squadre migliori d’Europa. So che sarà difficile. Se non dovessi riuscirci non mi faccio problemi ad anadre altrove, in squadre italiane o estere».