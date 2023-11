Adriano: «Inter, spero vinca il campionato! Servono giocatori come Thuram»

Adriano è uno degli ospiti di Christian Vieri durante la puntata della BoboTV in diretta su Twitch. In collegamento video l’ex attaccante dell’Inter ha parlato della squadra attuale prima in campionato. Poi un commento riguardo il passato.

SQUADRA ATTUALE – Adriano parla così dei nerazzurri primi in classifica: «L’Inter la seguo, non sempre però sì. Ho guardato un po’ di partite, da quello che ho visto c’è un gruppo unito. Giocano bene, spero che possano vincere il campionato. Thuram? L’Inter uno così ce lo deve sempre avere, come me e te, altrimenti la squadra non va. Lautaro Martinez gioca benissimo».

TUFFO NEL PASSATO – Adriano ricorda l’esordio con l’Inter e l’esperienza in nerazzurro: «Il gol in amichevole contro il Real Madrid? È stata la prima partita che ho fatto. Ricordo che mi allenavo con Seedorf e sapeva che calciavo forte, così in partita mi ha chiamato per battere la punizione e ho calciato forte. Con Ibrahimovic mi trovavo bene, lui mi capiva. Aveva la sua personalità che tutti conosciamo (ride, ndr). Però con me si è sempre comportato bene. Oba? Non l’ho più sentito, è sparito!».