Sarri, Torino e poi Inter: «Pedro sta recuperando. Vecino, ecco perché»

Maurizio Sarri affronterà tra poco (ore 18.30) il Torino con la sua Lazio. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei biancocelesti ha parlato della scelta sulla titolarità di Matias Vecino e sulle condizioni della squadra in vista anche dalla gara della prossima settimana contro l’Inter.

SCELTE E RECUPERI – La Lazio affronterà questa sera il Torino, prima della gara del prossimo venerdì contro l’Inter. Maurizio Sarri ha commentato le sue scelte per questa sera e lo stato di forma di alcuni giocatori in vista proprio dei prossimi impegni: «La scelta di Vecino è per dare un po’ di fisicità nel centrocampo. Per quanto riguarda Marcos Antonio, dobbiamo dargli tempo. È arrivato da un altro campionato, è qui da un mese e si sta ancora adattando. Zaccagni è in crescita, piano piano stiamo recuperando anche Pedro e pensiamo di andare velocemente a posto».