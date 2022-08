Agoumé in panchina per Inter-Spezia, arriva un chiaro indizio

INDIZIO – Lucien Agoumé sarà con ogni probabilità in panchina questa sera per Inter-Spezia. L’indizio arriva dal fatto che gli sia stato assegnato ufficialmente il numero di maglia, il che confermerebbe la sua presenza tra i convocati di Simone Inzaghi. Per la cronaca, il numero del centrocampista francese sarà il 42. Non resta ora che aspettare le formazioni ufficiali della gara di San Siro.