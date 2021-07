Sanchez si prepara all’esordio con l’Inter. Ad Appiano restano in cinque – TS

Sanchez corre in allenamento e prepara l’esordio in campionato con l’Inter. Il cileno non vuole farsi trovare impreparato alla chiamata del mister, considerando la squalifica di Lautaro Martinez.

ESORDIO – Sanchez, musica sorrisi in palestra tra un esercizio e un altro, insieme all’amico Arturo Vidal. L’attaccante cileno si allena e prepara l’esordio in campionato con l’Inter con l’obiettivo di recuperare dai problemi muscolari al polpaccio che lo hanno condizionato nel corso della Copa America. L’obiettivo è quello di non forzare ora, ma di arrivare in condizione per la prima di campionato contro il Genoa, dove sarà chiamato in causa a sostituire già da subito lo squalificato Lautaro Martinez. Con lui e Vidal in palestra lavorano anche Matìas Vecino, Romelu Lukaku e Ivan Perisic. Sì, perché ad Appiano Gentile il mister ha concesso tre giorni di riposo a tutta la squadra, mentre questi cinque sono rimasti a lavoro insieme allo staff per lavorare insieme ad alcuni Primavera aggregati. Lunedì invece si aggregheranno anche Bastoni, Barella e Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport – A. Scu.

