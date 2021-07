L’Inter ha il sì di tre giocatori, ora cerca l’accordo migliore – TS

L’Inter dal canto suo ha raggiunto l’obiettivo: ricevere il sì dei giocatori che interessano. Come specificato da “TuttoSport” oggi in edicola, ora la palla passa ai giocatori e soprattutto alle rispettive società.

ACCORDO MIGLIORE – La notizia principale è che l’Inter ha ricevuto il sì da parte degli obiettivi principali per la fascia destra (Nandez, Bellerin e Dumfries). Nonostante le difficoltà economica e l’addio di Antonio Conte, la squadra Campione d’Italia attira e soprattutto i big in rosa vogliono rimanere. Senza cessioni, però, l’Inter non può muoversi in libertà, se non con il prestito oneroso (2-3 milioni) con diritto di riscatto. Soluzione che non tutti sono disposti ad accettare. Come nel caso del PSV, che a differenza di Arsenal e Cagliari – rispettivamente per Bellerin e Nandez -, non intende muoversi dalla cessione a titolo definitivo.

Fonte: TuttoSport