Inter, Nandez serve per tappare le falle: dopo il suo arrivo più tranquillità

Nandez per l’Inter è un colpo che va a colmare una necessità tecnica. Dopo il suo arrivo quindi si potrebbero aspettare le occasioni.

QUESTIONE DI QUANDO – La telenovela Nandez è ancora in essere. Ogni giorno sembra essere quello buono, eppure ogni giorno si rimanda a quello dopo. Il punto di arrivo a quanto pare non si discute. Resta da capire il quando. A prescindere dal momento preciso, l’arrivo dell’uruguaiano ha una valenza significativa. Perché permetterà all’Inter di vivere il resto del mercato senza ansie.

RISPOSTA ALLA NECESSITÀ – All’Inter in questo momento manca numericamente un esterno destro. Nandez come ormai sappiamo tutti può ricoprire anche quel ruolo. Con la difesa a quattro, con quella a tre, giocando alto o basso. Il suo arrivo quindi in primo luogo andrebbe a colmare una lacuna tecnica. Il che permetterebbe ai nerazzurri di completare la loro rosa. E di mettersi nelle condizioni a quel punto di aspettare il resto del mercato.

ATTESA – I tempi del calciomercato sono dilatati. Il grosso di solito avviene nelle ultime settimane. Con Nandez in rosa l’Inter vivrebbe l’ultimo mese senza ansie. La rosa con lui sarebbe numericamente completa. Si potrebbe quindi aspettare gli extra. Delle ciliegine per migliorare ancora. Non più degli elementi senza cui la rosa avrebbe delle evidenti falle. L’uruguaiano quindi fa rima con tranquillità e attesa.