Nandez vuole l’Inter, ma per chiudere l’operazione servirà fantasia

Nandez e l’Inter, un matrimonio che sembra si debba fare. Servirà però pazienza perché i due club devono trovare la quadra che soddisfi entrambi i bilanci.

OPERAZIONE IN DIVENIRE – Nahitan Nandez è in orbita Inter. Praticamente da sempre verrebbe da dire. Già al suo arrivo a Cagliari due anni fa infatti si leggevano voci di un interesse nerazzurro. Ora però la pista sembra calda più che mai. Per un insieme di fattori. L’uruguaiano vuole salire di livello, specie dopo una stagione in cui i rossoblù hanno rischiato la retrocessione. Ormai in Serie A si è ambientato, vuole qualcosa di più. All’Inter un giocatore del suo profilo fa comodo. Un jolly che può coprire ogni ruolo in mezzo al campo, con qualità, corsa e personalità. Ancora giovane malgrado la copiosa esperienza. In più le due società sul mercato si parlano praticamente ogni anno. I tasselli ci sono tutti. Per arrivare alla chiusura però servirà trovare la formula giusta.

QUADRA FANTASIOSA – La cosa è più difficile di quello che sembra. L’Inter ha problemi economici e questo ormai lo sa tutto il mondo. Ma pure il Cagliari sta in una situazione quantomeno simile. L’operazione quindi non si può chiudere con una transazione semplice soldi per giocatore. Bisogna far quadrare i bilanci di tutti. Servono numeri, valutazioni, compensazioni. Per questo nelle ipotesi ormai da mesi entrano sempre anche altri nomi, in operazioni allargate. Trovare la quadra che soddisfi tutti richiede calcoli precisi, pazienza e pure fantasia. I dirigenti sono al lavoro.