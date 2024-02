San Siro, Webuild a Inter e Milan: «Pronti a ristrutturarlo! Collaborare»

Continua a rimanere in voga il tema dello stadio San Siro e della sua possibile ristrutturazione. La società Webuild si rivolge a Inter e Milan.

COLLABORAZIONE − La società Webuild si mette a servizio di Milano e di Inter e Milan. Questa la lettera inviata dall’AD Pietro Salini al sindaco Giuseppe Sala: «Lo stadio Giuseppe Meazza è una struttura iconica della città di Milano, di valenza simbolica per il mondo calcistico non solo nazionale. E sede anche di eventi non sportivi che ne hanno amplificato le funzioni al servizio della collettività. Nel corso delle recenti interlocuzioni con la società M-I Stadio e con i rilevanti stakeholders, Webuild S.p.A., in attesa delle definitive determinazioni circa una eventuale diversa allocazione degli eventi sportivi, manifesta la propria disponibilità a collaborare nella individuazione di modalità e processi finalizzati alla rigenerazione funzionale e strutturale dello stadio per una sua migliore fruizione nel medio periodo».

OLIMPIADE − Continua Webuild: «La volontà di collaborare per la ristrutturazione del Meazza vale sia per lo studio di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, sia per la valutazione dei più idonei procedimenti per la sua realizzazione. Mirando a rendere lo Stadio idoneo anche per ospitare le manifestazioni inerenti alla prossima Olimpiade “Milano – Cortina 2026».