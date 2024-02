Probabili formazioni Inter-Salernitana in Serie A: i ballottaggi e le scelte di Inzaghi

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Salernitana, che è in programma oggi a partire dalle ore 21:00 a Milano. Partita valida per la 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Scopriamo le ultime novità sui piani tecnico-tattici di Inzaghi che, tra soliti ballottaggi e precise scelte da fare prima di ospitare l’Atletico Madrid, si prepara a schierare il suo undici titolare in Inter-Salernitana di Serie A

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

INDISPONIBILI: 7 Cuadrado (operato), 15 Acerbi (risentimento).

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATO: Bastoni.

BALLOTTAGGI: In difesa Bisseck insidia Pavard ma il francese resta favorito da braccetto destro. A centrocampo poche chance per Klaassen mezzala sinistra come all’andata al posto di Mkhitaryan, che sembra davvero insostituibile. In attacco Arnautovic si candida per far rifiatare inizialmente il capitano Lautaro Martinez, che invece è pronto a giocare un’altra partita dal 1′ senza problemi.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Salernitana in Serie A: l’Inter di Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 70 A. Sanchez.

ALTRI GIOCATORI IN ROSA: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 47 Kamate, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

SQUADRA AVVERSARIA: La Salernitana del neo allenatore Fabio Liverani, che – dopo l’esonero di Filippo Inzaghi – attualmente è ultima in classifica a quota 13 punti e quindi addirittura a -47 dall’Inter capolista (qui per maggiori dettagli sulle probabili formazioni di Inter-Salernitana in Serie A). Vittoria all’andata a Salerno con Paulo Sousa ancora sulla panchina granata: 0-4.

