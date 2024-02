Inter-Salernitana, Inzaghi parla chiaro alla sua squadra (e non solo)!

Inter-Salernitana è la sfida che andrà in scena questa sera a San Siro alle ore 21, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Inzaghi, con la Champions League alle porte, potrebbe cambiare qualcosina nell’undici iniziale ma la parola d’ordine è solo una

DIKTAT – Inter-Salernitana è la partita in programma stasera alle ore 21 a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, reduce dall’esaltante vittoria contro la Roma ottenuta nel precedente turno di campionato, si prepara ad affrontare la nuova Salernitana di Fabio Liverani con l’Atletico Madrid in testa. Martedì 20 febbraio i nerazzurri affronteranno gli spagnoli di Diego Simeone nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma questo non cambia il diktat dell’allenatore piacentino: la parola d’ordine è concentrazione.

Inter-Salernitana, Inzaghi non intende rilassarsi né fare in modo che gli avversari possano capire male: le scelte parlano chiaro

Mentre il +7 e +8 in classifica su Juventus e Milan e una sfida sulla carta più semplice potevano far pensare a un Inzaghi più ‘rilassato’ nelle scelte, la realtà è un’altra. L’allenatore nerazzurro non intende mandare messaggi sbagliati alla sua squadra e tantomeno alle inseguitrici: la Champions è importante ma lo è altrettanto il campionato. E il vantaggio in classifica, seppur buono, non è sufficiente per far sì che ci si possa rilassare. L’asticella deve rimanere alta, che si tratti di Salernitana o Atletico Madrid. Proprio per questo Inzaghi dovrebbe optare per un turnover davvero risicato, con al massimo due cambi (Denzel Dumfries e Carlos Augusto al posto di Matteo Darmian e Federico Dimarco). Messaggio chiaro: non si molla niente.