La Salernitana perde prima dell’Inter! Prima vittoria per l’Empoli

Finisce 1-0 Empoli-Salernitana. I toscani hanno trovato la loro prima vittoria in campionato. Per i campani, altra sconfitta. Sabato c’è l’Inter

Al Castellani va in scena Empoli-Salernitana. I toscani, dopo la quinta sconfitta consecutiva rimediata domenica contro l’Inter, sono a caccia sia del primo gol in questo campionato che dei primi punti. La partenza è però ad appannaggio degli ospiti, che dopo 21′ trovano il gol con Cabral. Ma la rete dell’attaccante di Sousa viene annullato dal Var per offside. Al 37′, arriva la prima gioia per i tifosi dell’Empoli: Cancellieri va via a sinistra, cross basso per Baldanzi e tap-in del trequartista. Si tratta del primo gol in questa Serie A dei toscani. Nella ripresa, gli azzurri vanno anche sul 2-0 al 58′ con Shpendi, ma come nel primo tempo per Cabral, anche l’attaccante albanese vede annullarsi il gol per fuorigioco. Cinque minuti più tardi, è ancora lo stesso Shpendi a sfiorare il 2-0, ma bravissimo Ochoa a respingere con i piedi. Nel finale, palo di Cabral. Vince l’Empoli