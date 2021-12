Salernitana, il focolaio Covid si allarga a sei persone

Non sembra fermarsi il caos focolaio da Covid-19 in casa Salernitana. La squadra campana infatti, fermata dall’Asl di Salerno per la trasferta di Udine, oggi ha comunicato che il conto dei positivi è salito a 6 con due nuovi casi riscontrati.

FOCOLAIO – Non sembra aver pace la Salernitana. Dopo aver chiuso il girone d’andata all’ultimo posto, dopo il caos societario che potrebbe precluderla dal campionato di Serie A è arrivato anche il Covid a peggiorare la situazione. Nei giorni scorsi sono usciti vari positivi all’interno della squadra e del gruppo squadra e oggi, tramite una nota ufficiale, la Salernitana ha comunicato due nuovi positivi (vedi articolo). L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei. Insomma, sembra piovere sul bagnato per la squadra campana.