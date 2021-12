Serie A, i nuovi valori di mercato. Lautaro Martinez il più prezioso

La Serie A è in vacanza con il campionato che riprenderà il prossimo 6 gennaio. L’Inter ha chiuso al primo posto il girone d’andata e, dopo il giro di boa, sono stati svelati i nuovi valori di mercato dei calciatori del nostro campionato. Lautaro Martinez è il più prezioso di tutti.

TOP INTER – L’Inter ha chiuso un 2021 da sogno. Scudetto vinto, tre giocatori che hanno trionfato all’Europeo o in Copa America (Barella, Bastoni e Lautaro Martinez) e il girone d’andata chiuso al comando. Come di consueto si aggiornano i valori di mercato dei vari calciatori di Serie A con i nuovi valori resi noti poco fa da Transfermarkt.it. A condurre la classifica c’è proprio Lautaro Martinez che vale 80 milioni di euro con l’argentino che si piazza davanti a Vlahovic (70mln) nonostante una crescita di 20mln di euro pero il serbo. Un secondo posto del podio dei più preziosi condiviso però con Nicolò Barella che vede il suo valore salire di 5mln (ora 70) e dunque pareggiare l’attaccante della Fiorentina. Il terzo giocatore più prezioso dell’Inter è Skriniar. Lo slovacco vive una stagione d’oro e segue Barella di 5mln nonostante una crescita di 5mln rispetto al precedente valore. In top-10 c’è anche un altro nerazzurro, Bastoni. Il classe ’99 non vede però il suo valore mutare con i 60mln della precedente stima rimasti invariati. Vede calare il suo valore invece de Vrij che, al 18° posto di questa classifica, vale ora 45mln, 5mln in meno rispetto a prima. In top-30 poi ci sono altri due nerazzurri: Brozovic (19°, 40mln +0mln) e Calhanoglu (24°, 35mln, +5mln).