Lucas Digne, il profilo del giocatore che piace all’Inter

L’Inter in questo mercato invernale cercherà di accontentare gli scontenti e magari piazzare qualche colpo utile per completare al meglio la rosa di Simone Inzaghi. Uno dei nomi che piace e che circola è quello di Lucas Digne, esterno mancino dell’Everton.

SCHEDA – Digne, nazionale francese (43 presenze con i blues), è un terzino sinistro di 28 anni. Non è tanto alto in quanto i centimetri sono 178 ma comunque è dotato di ottima corsa e di ottimo piede. Attualmente è in forza all’Everton di Rafa Benitez visto il contratto che lo lega alla squadra inglese fino al 2025. Ma precedentemente sono state tante le avventure, anche in club prestigiosi. Tra le altre spiccano Barcellona e Paris Saint Germain senza dimenticare però che Digne, nella stagione 2015/2016, giocò in prestito alla Roma. Dunque una conoscenza importante della nostra Serie A avendoci già militato. Ma ecco qualche numero. Digne in carriera ha giocato la bellezza di 321 partite (117 solo con l’Everton) collezionando 14 gol e 35 assist. Quest’anno il laterale francese è sceso in campo 13 volte in Premier League e 2 volte in Coppa di Lega inglese trovando anche 1 gol. L’anno passato invece, le presenze totali, sono state 36 comprendendo anche la FA Cup. Insomma, un giocatore dotato di ottimo piede e che conosce già il nostro campionato. A stagione inc orso potrebbe essere un innesto importante visto che l’Everton sarebbe disposto pure a cederlo in prestito (vedi articolo).