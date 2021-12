Napoli, non c’è pace. Dopo Ruiz anche Lozano positivo al Covid

L’Inter ha chiuso al primo posto il girone d’andata e una della rivali, il Napoli, ha perso colpi lungo la strada. I tanti assenti hanno un po’ condizionato il cammino dei partenopei con il 2022 però che non sembra iniziare nel migliore dei modi. Dopo Fabian Ruiz anche Lozano è positivo al Covid.

TEGOLA – Non sembra aver pace il Napoli di Spalletti. Dopo i tanti problemi fisici avuti con praticante mezza squadra titolare ai box nel finale del girone d’andata, i partenopei non sembrano iniziare il 2022 bene. Ieri era uscita la notizia della positività al Covid-19 in Spagna di Fabian Ruiz (vedi articolo), oggi invece è uscita quella di Hirving Lozano. Ecco il comunicato del Napoli.

📌 Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021

