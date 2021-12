Salernitana ferma da dopo l’Inter, oggi un nuovo positivo al COVID-19

La Salernitana non gioca dalla partita contro l’Inter di dieci giorni fa, complice una serie di positivi al COVID-19. I campani non sono scesi in campo a Udine martedì scorso, con la scelta sulla partita ancora da prendere (vedi articolo). Oggi un nuovo caso.

FOCOLAIO IN CORSO? – “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al COVID-19“.

Fonte: ussalernitana1919.it