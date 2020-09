Sacchi: “Conte cerca di riequilibrare l’Inter. Eriksen? Una fatica”

Condividi questo articolo

Arrigo Sacchi

Sacchi è intervenuto da Castiglion Fiorentino nel corso di “Sportitalia Mercato”. L’ex allenatore ha analizzato come Conte sta costruendo la nuova Inter, per la stagione 2020-2021, e le difficoltà che ha avuto Eriksen durante questa parte di anno.

RIMANDATO – Arrigo Sacchi non boccia del tutto Christian Eriksen per l’Inter, ma non è certo che sia il giocatore ideale: «Non sempre si sceglie quello giusto, però bisogna anche dare tempo alle cose, io credo. Quindi Antonio Conte è bravo, sta cercando di equilibrare di più la squadra: le squadre italiane erano sempre squilibrate in fase difensiva, avevano sempre uno o due giocatori di troppo. Quindi, nel gioco, giocava con uno o due in meno specialmente in Europa e nel mondo. Eriksen? Intanto i giocatori “inglesi” hanno fatto tutti fatica ad adattarsi nel campionato italiano. Lo stesso Michel Platini fece fatica, ed era un grande campione. Cominciamo a giocare un calcio più coraggioso: anche i tifosi cominciano a chiedere di vincere attraverso la bellezza del gioco».