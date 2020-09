Soncin: “Godin via dall’Inter? Permette sicuramente ossigeno. Acquisti…”

Andrea Soncin

Godin può trasferirsi al Cagliari, come si è detto più volte nel giovedì appena concluso. Andrea Soncin, ospite di “Sportitalia Mercato”, prova a capire perché il difensore uruguayano può già salutare l’Inter a un anno di distanza dal suo arrivo.

USCITA SORPRENDENTE – Andrea Soncin trova le motivazioni per l’addio direzione Cagliari: «L’Inter ha un’intelaiatura solida e importante. Deve fare probabilmente poche operazioni, quella di Diego Godin permette sicuramente di avere ossigeno al budget per gli ingaggi. Acquisti? L’Inter e il Milan sono partite in anticipo perché avevano meno cose da risolvere».