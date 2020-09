Tecca: “Vidal all’Inter? Sparirebbe Eriksen! Conte basso profilo”

Massimo Tecca

Vidal all’Inter, secondo Massimo Tecca, significherebbe ridurre ulteriormente gli spazi per Eriksen. Il giornalista di Sky Sport, ospite della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, non ha dubbi su come Conte rimodulerebbe la squadra in caso di arrivo del cileno.

NOVITÀ IN DIVENIRE – Massimo Tecca prova a tracciare l’Inter 2020-2021: «Io mi aspetto un Antonio Conte più riflessivo, con meno esternazioni dal punto di vista proprio verbale, anche nei confronti della stampa. In questo cercare dei nemici dappertutto me lo aspetto un pochino più di basso profilo. Probabilmente quello che è successo (l’incontro con la società, ndr) l’ha un pochino modificato, anche nell’atteggiamento nei confronti della squadra e soprattutto nei confronti dei dirigenti. Arturo Vidal può essere utile? Mi pare di capire che in questo gioco di individuare gli uomini sparisca Christian Eriksen. Vidal, messo più avanti rispetto a Radja Nainggolan, può dare quel contributo e quelle alternative in attacco a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che a volte quest’anno sono mancate».