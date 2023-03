Sabatini: «Retegui giocatore normale! Non sarà un uomo mercato»

Walter Sabatini ha parlato così di Mateo Retegui, giocatore che l’Inter sta seguendo da vicino soprattutto negli ultimi tempi (vedi articolo). Queste le parole del direttore sportivo in onda su Backtothefootballtv.

NORMALITÀ − Walter Sabatini, direttore sportivo ed esperto di calciomercato, ha parlato così del giocatore argentino che piace all’Inter in diretta sul canale YouTube di Backtothefootballtv: «Mateo Retegui è un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento. Ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Non voglio entrare nella polemica della convocazione, se lo hanno chiamato significa che a loro andrà bene. Uomo mercato in estate? No. Se dovesse diventare uomo mercato significa che le società sono alla canna del gas. È un giocatore normale, non ha punti di forza eccezionali, è un giocatore normale in tutto quello che fa. Devo dire, e questo va detto a onor del vero, che un attaccante che fa due partite e la mette dentro due volte è già un bel percorso. Però è l’esaltazione della normalità».

Fonte: Backtothefootballtv