Radaelli (Tigre): «Lautaro Martinez e Retegui all’Inter? Bellissimo!»

Radaelli, dirigente del Tigre e scopritore di vari talenti – tra cui Lautaro Martinez – ha parlato della possibilità di vedere un giorno insieme il Toro e Retegui con la maglia dell’Inter. Le sue parole su Tmw

TORO E CHAPITA − Retegui è finito nel mirino dell’Inter, ancor di più dopo le ultime apparizioni in Nazionale. Ne parla Fabio Radaelli, attuale dirigente del Tigre, nonché scopritore anche di Lautaro: «Lautaro Martinez oggi uno dei migliori al mondo. È una grande risorsa per l’Inter. Mateo è un giovane di cui si parla tanto. Due situazioni diverse. Lautaro è un top, diventerà ancora più forte. Sarebbe bellissimo vederli insieme, davvero. Conosco bene Lautaro Martinez, abbiamo un grande rapporto. Mateo invece me lo godo tutti i giorni qui».