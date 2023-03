Capuano: «Carboni cresce in Italia ma gioca con l’Argentina…»

Giovanni Capuano, in onda sul canale Twitch di TV Play, ha parlato della convocazione nella Nazionale Italiana di Mateo Retegui, ma non solo: il suo pensiero sul percorso che, di rimando, sta seguendo il giocatore dell’Inter, Valentin Carboni.

CARBONI − Il giornalista Giovanni Capuano ha parlato, a TV Play su Twitch, di Mateo Retegui e con l’occasione ha nominato anche Valentin Carboni, giocatore dell’Inter (vedi articolo): «Darei a Roberto Mancini come voto un 6,5 per queste due partite. Così come lo darei a Mateo Retegui, perché con lui ora abbiamo un nove vero. Faccio notare però che mentre noi chiamavamo Retegui, l’Argentina chiamava Valentin Carboni che è sì nato a Buenos Aires, ma ha fatto tutta la trafila delle giovanili in Italia. Cosa facciamo dichiariamo guerra all’Argentina? Magari dandogli Retegui indietro per farci ridare Carboni?»