Sabatini: «Lukaku, nessuno nella storia come lui di piatto. Sorrido per Radu»

Sabatini, giornalista di “Sport Mediaset”, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” in onda su “Radio 24”. Tra gli argomenti trattati la forza di Lukaku e il rientro di Handanovic (leggi le ultime sul portiere nerazzurro)

ATTACCO E PORTA – Sandro Sabatini parla così dei singoli dell’Inter: «Romelu Lukaku è probabilmente il più grande calciatore della storia a segnare di piatto, calcia quasi sempre in quel modo e in maniera molto efficace. Mi fa sorridere la vicenda di Andrei Radu, il secondo portiere dell’Inter, che per qualche giorno ha pensato di giocare. Con la negativizzazione di oggi di Samir Handanovic, invece, non giocherà nemmeno questa volta».