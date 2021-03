Sensi è la sorpresa del CT Mancini in occasione di Bulgaria-Italia di stasera. Il centrocampista dell’Inter partirà dall’inizio a Sofia dopo tempo immemore ed è sicuramente la prima notizia di questo pre-partita

SENSI DAL 1′ – Il curioso caso di Stefani Sensi (vedi focus) torna a colorarsi di azzurro. Il CT Roberto Mancini ha scelto il numero 12 dell’Inter per guidare il centrocampo della sua Nazionale Italiana in Bulgaria, stasera a partire dalle ore 20.45. Un vero e proprio regalo, visto il lungo inutilizzo in maglia nerazzurra. Da ricordare che si scende in campo per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, quindi non un’amichevole qualsiasi. In campo dal 1′ anche Nicolò Barella, mentre partirà dalla panchina Alessandro Bastoni. Di seguito le formazioni ufficiali di Bulgaria-Italia.

BULGARIA (3-5-2): 23 I. Ivanov; 14 Dimov, 4 Antov, 15 Bozhikov; 6 Cicinho, 18 Chochev, 7 Kostadinov (C), 5 Vitanov, 21 Tsvetanov; 10 Delev, 9 Galabinov.

A disposizione: 1 Naumov, 13 Karadzhov; 2 Hristov, 3 Zanev, 8 Vutov, 11 Karagaren, 12 I. Iliev, 16 Malinov, 17 Yomov, 19 A. Iliev, 20 D. Iliev, 22 Raynov.

Commissario Tecnico: Y. Petrov

ITALIA (4-3-3): 21 G. Donnarumma; 16 Florenzi, 19 Bonucci (C), 15 Acerbi, 4 Spinazzola; 18 Barella, 12 Sensi, 6 Verratti; 22 Chiesa, 9 Belotti, 10 L. Insigne.

A disposizione: 1 Sirigu, 14 Meret; 2 Di Lorenzo, 3 A. Bastoni, 5 Locatelli, 8 Pessina, 11 Grifo, 13 Emerson Palmieri, 17 Immobile 20 Bernardeschi, 23 G. Mancini.

Commissario Tecnico: R. Mancini