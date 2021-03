Chivu, domenica amara: la sua Inter Under 18 sconfitta a Roma

Domenica amara per Cristian Chivu e la sua Inter Under 18. I nerazzurri infatti hanno perso per 2 a 1 contro i pari categoria della Lazio. Ecco il report del match giocato a Roma in trasferta oggi

REPORT – “Ai nerazzurri non basta l’iniziale vantaggio firmato da Abiuso al 28′, i biancocelesti pareggiano e superano gli ospiti nella seconda frazione. L’Inter U18 tornerà in campo il 15 aprile per la sfida con l’Atalanta, inizialmente prevista il 2 e poi rinviata”.

Fonte: inter.it