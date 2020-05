Sabatini: “Lautaro Martinez al Barcellona, indizio Messi! Mertens-Inter…”

Sandro Sabatini è intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”. Il giornalista ha parlato delle frasi di Messi su Lautaro Martinez (vedi articolo), attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona, e del futuro di Mertens

DESTINO – Così Sandro Sabatini sul futuro del Toro e del belga del Napoli: «Lautaro Martinez? Non ho informazioni in merito ma per me va al Barcellona. Lionel Messi parla di lui e questo per me è più di un indizio. Dries Mertens? Per me va all’Inter».