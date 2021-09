Sabatini: «Inter vuole prolungare contratto a Skriniar. Ieri super Pyatov»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset durante il TG dell’ora di pranzo, ha trattato diversi temi legati all’Inter. Tra questi, la favola dello Sheriff e la grande partita di Pyatov. Qualche battuta anche su Skriniar

POST KIEV− Sabatini commenta la gara di ieri sera: «Lo Sheriff Tiraspol è a punteggio pieno ma ha subito 52 tiri contro la propria porta, dunque, c’è anche componente di fortuna. Va detto che bisogna accettare i verdetti. L’Inter non segna in Champions anche se ha il migliore attacco campionato. Milan Skriniar top della partita fa capire come i nerazzurri abbiano faticato, straordinario il suo intervento nel secondo tempo. Lui è cardine e pilastro di questa squadra. Ci sono squadre su di lui ma l’indiscrezione è che l’Inter potrebbe proporgli un contratto fino al 2025. I tifosi dell’Inter trovano sulla loro strada anche portieri con giornate monstre, prima Thibaut Courtois ieri Andriy Pyatov. Lui è il Gianluigi Buffon di Ucraina, è partito in ritardo nel 2006 a 22 anni ma sta concludendo bene la sua carriera».