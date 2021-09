Inter, caccia al dopo Handanovic: le ultime su Leno dell’Arsenal

L’Inter è alla ricerca del dopo Handanovic. Nelle ultime ore è uscita la notizia legata al portiere dell’Arsenal Leno. Fabrizio Romano, tramite il proprio account Twitter, aggiorna sulla situazione

NO LENO − Nelle ultime ore sono uscite tutta una serie di voci e indiscrezioni secondo cui l’Inter sarebbe interessata al portiere tedesco dell’Arsenal per sostituire Samir Handanovic. Fabrizio Romano su Twitter smentisce il tutto: «L’Inter non considera Bernd Leno come opzione. Non è nemmeno nella lista. André Onana è il portiere che vogliono firmare da luglio – ed è davvero vicino a unirsi all’Inter come free agent per giugno 2022 come riportato da giorni».