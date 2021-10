Sabatini: «L’Inter può andare a vincere in Moldavia. Dzeko? Un campione!»

Sabatini, ospite della trasmissione Pressing Champions League su Canale 5, ha parlato della vittoria dell’Inter contro lo Sheriff e del gol di Dzeko. I nerazzurri hanno battuto per 3-1 i moldavi grazie alle reti del bosniaco, Vidal e de Vrij.

INTER-SHERIFF − Questa l’analisi di Sandro Sabatini dopo il successo nerazzurro contro i moldavi a San Siro per 3-1: «Prospettive ottime nel girone per l’Inter, perché deve andare a vincere in Moldavia e può farlo come al Meazza ha dimostrato sul campo. Sul primo gol c’è tutto Edin Dzeko: l’acrobazia, la coordinazione. È un campione, dubito però che domenica (contro la Juventus, ndr) gli vengano concessi tutti questi metri».