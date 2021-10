Prima Pagina IN Edicola: Dzeko sceriffo Inter! Rilancio Champions League

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter si riaccende. Champions League, primo successo con lo Sheriff (3-1). Il Real Madrid travolge De Zerbi (0-5). Dzeko e Vidal protagonisti, Inzaghi torna in corsa per gli ottavi.

TUTTOSPORT

Dzeko sceriffo Inter. Il bomber bosniaco con un gol e un assist rilancia i nerazzurri: battuto lo Sheriff 3-1. Attento Torino, blinda Bremer! Piace a Napoli, Milan e Inter. Il brasiliano va in scadenza nel 2023, il club pronto a prolungare il contratto di un anno.